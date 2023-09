Italia-Svezia vale Malaga, dalle 15 LIVE su Sky

Ultimo appuntamento nel girone di Bologna per l'Italia di Filippo Volandri, impegnata contro la Svezia. Dopo la vittoria del Canada con il Cile, agli azzurri basterà vincere un match per raggiungere le Finals di Malaga. L'incontro è in diretta dalle 15 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Italia-Svezia, i precedenti

Quello odierno sarà il 22° confronto nella storia tra Italia e Svezia in Coppa Davis. Il bilancio è 12-9 in favore degli azzurri. La prima sfida risale a 70 anni fa: era il 1953 quando a Torino l'Italia vinse 4-1 nei quarti di finale della zona Europa. L'ultima finale giocata dagli azzurri in Davis è stata proprio contro gli svedesi, a dicembre 1998. Al Forum di Assago trionfò la Svezia, in un confronto ricordato ancora oggi dal durissimo match d'apertura tra Andrea Gaudenzi e Magnus Norman. L'allora n. 1 italiano, oggi presidente dell'ATP, scese in campo imbottito di antidolorifici per un recente infortunio alla spalla destra. I tendini iniziarono a far male da subito, ma Gaudenzi lottò per cinque ore prima di alzare bandiera bianca al quinto set. Finì poi 4-1 per la Svezia che nella sua storia ha vinto sette titoli, quinta nazione più vincente di sempre in Davis.