ATP Zhuhai, Arnaldi eliminato al 1° turno

Matteo Arnaldi viene eliminato al primo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina. Reduce dalla splendida avvgentura in Davis, con due singolari vinti e l'apporto decisivo alla qualificazione dell'Italia alle Final 8 di Malaga, il sanremese numero 48, esce battuto 6-7, 7-6, 6-2 contro il russo Aslan Karatsev, 63 del mondo, a cui sono servite tre ore di lotta per avere meglio di Arnaldi e interrompere così una serie di quattro sconfitte di fila contro avversari italiani. Un vero peccato per Matteo, che esce di scena con il grande rimpianto di aver servito per il match sul 5-4 nel secondo set. Nel terzo invece la falsa partenza del ligure, con due break consecutivi subiti, è stata fatale.