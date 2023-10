Esordio vincente e convincente per Lorenzo Sonego al Masters di Shanghai: l'azzurro batte 6-3, 6-2 l'australiano Philip Sekulic, n°292 del ranking. In campo oggi anche Napolitano e Arnaldi. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Debutto senza problemi per Lorenzo Sonego al Masters di Shanghai , penultimo 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium e che Sky trasmette in diretta. Il torinese, n.56 ATP, ha superato con i parziali di 6-3, 6-2 l ’australiano Philip Sekulic , n.292 ATP, promosso dalle qualificazioni. Partita solida quella dell'azzurro, a segno con 13 ace, l'82% di punti vinti con la prima e capace di annullare le quattro palle break subite. Sono invece bastati tre break in tutto il match per chiudere la pratica in un'ora e mezza di gioco. Al 2° turno l'asticella si alza: ora c’è lo statunitense Frances Tiafoe , n.11 del ranking e 10 del seeding.

Oggi Napolitano e Arnaldi su Sky

In campo oggi anche Stefano Napolitano, n.253 del ranking, che affronta il kazako Beibit Zhukayev, n.302 ATP, in una sfida tutta tra qualificati. Per il vincitore al secondo turno c’è il russo Karen Khachanov, n.14 del ranking e 13 del seeding. Avversario australiano per Matteo Arnaldi, n.48 ATP, che deve vedersela con Alexei Popyrin, n.45 ATP. Chi vince trova al secondo turno il tedesco Jasn-Lennard Struff, n.22 del ranking e 21 del seeding. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Lorenzo Musetti, che attende Yu Hsiou Hsu di Taipei, n.183 del ranking e per Jannik Sinner, che troverà dall’altra parte della rete lo statunitense Marc Giron, n.82 ATP.