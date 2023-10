Medvedev ko con Korda, Ruud al 3° turno

Come agli Australian Open, il russo esce di scena contro lo Sebastian Korda che vince in due set al termine di un match giocato ad altissimo livello. Avanza, invece, Ruud che elimina agevolmente l'americano Eubanks. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si interrompe al 3° turno la corsa al Masters 1000 di Shanghai di Daniil Medvedev. Il russo, ultimo campione nel torneo cinese e reduce dalla finale a Pechino contro Sinner, ha perso contro lo statunitense Sebastian Korda, n. 26 al mondo, con lo score di 7-6, 6-2 in un'ora e 29 minuti. Per Medvedev è la seconda sconfitta contro l'americano che l'aveva già battuto a inizio stagione, a sorpresa, agli Australian Open. A Shanghai il copione è stato lo stesso, con Korda che ha giocato un match di altissimo livello, vincendo il quarto e il quinto parziale consecutivo contro il russo. Dopo un primo set combattuto, concluso al tie break in cui lo statunitense ha annullato 3 set point prima di chiudere 10-8, il n. 26 del seeding è scappato via nel secondo parziale grazie al break in apertura. Un risultato che apre il tabellone nella parte bassa, quella di Jannik Sinner (il migliore per ranking in quella zona del bracket e Casper Ruud. Il norvegese ha staccato il pass per gli ottavi battendo agevolmente lo statunitense Chris Eubanks con un netto 6-4, 6-2 in poco più di un'ora.