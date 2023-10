Impresa di Grigor Dimitrov, che supera in rimonta Carlos Alcaraz ed elimina la testa di serie n°1 del seeding agli ottavi del Masters di Shanghai. Il bulgaro sfiderà ai quarti il cileno Jarry, che ha battuto l'argentino Schwartzman. Prosegue il momento magico di Humbert, che lascia appena 3 giochi allo statunitense Wolf e affronterà Rublev. Il torneo di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il talento e la mano di Grigor Dimitrov tornano protagonisti a Shanghai. Il bulgaro, 18^ testa di serie del seeding, si toglie la soddisfazione di eliminare agli ottavi del Masters 1000 cinese il n°1 del tabellone, Carlos Alcaraz. 5-7, 6-2, 6-4 i parziali per l'ex campione delle ATP Finals in due ore e 10' di gioco. Dopo un primo set raddrizzato nel finale con un parziale di quattro giochi a zero, Carlitos si è lentamente spento contro le variazioni e i colpi del rivale, che da metà del secondo set in poi non gli ha più concesso occasioni. Dopo Sinner, Medvedev, Tsitsipas e Zverev, esce un altro dei favoriti, anzi il favorito numero 1. Per Dimitrov, che torna tra i migliori 8 a Shanghai dopo sei anni, il prossimo avversario sarà il cileno Jarry, prossimo alla Top 20 e per la prima volta nei quarti di un 1000. Dopo aver eliminato Arnaldi, esce di scena lo statunitense JJ Wolf, che riesce a conquistare appena tre giochi contro il francese Humbert: sarà lui a sfidare Andrey Rublev, testa di serie più alta rimasta in gioco (5), capace di battere Paul con un doppio 7-5.