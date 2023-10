Un Jannik Sinner in grande forma accede agli ottavi del torneo ATP 500 di Vienna: il n°4 del mondo supera 7-6, 7-5 lo statunitense Ben Shelton, 'vendicando' il ko di tre settimane fa a Shanghai. Domani sarà derby azzurro con Lorenzo Sonego: l'Italia avrà sicuramente almeno un giocatore ai quarti. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

