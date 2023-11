Sinner debutta con McDonald: il programma di oggi

Tutti i big in campo oggi a Bercy per un mercoledì di altissimo livello, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Fresco campione di Vienna, Sinner andrà a caccia del primo successo in carriera a Bercy nella sfida con McDonald. Djokovic torna nel circuito dopo un mese e mezzo, debuttano anche Rune, Medvedev e Tsitsipas

È il giorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi Bercy, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo il trionfo a Vienna, l'azzurro debutterà nel torneo francese in cui non ha mai vinto una partita in carriera. L'avversario sarà Mackenzie McDonald, n. 42 ATP, già battuto due volte in altrettanti confronti. Oggi esordirà anche il campione in carica Holger Rune contro Dominic Thiem, ma soprattutto Novak Djokovic. Assente dalle competizioni dagli US Open, il n. 1 al mondo sfiderà l'argentino Tomas Etcheverry. Tra gli altri incontri di un programma di altissimo livello, riflettori puntati su Tsitsipas-Auger Aliassime e Medvedev-Dimitrov.