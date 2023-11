Si giocano oggi i quarti di finale del Masters di Parigi-Bercy. Djokovic sfida Rune nella riedizione della finale 2022, poi in programma Dimitrov-Hurkacz, Rublev-De Minaur e Tsitsipas-Khachanov. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters di Parigi-Bercy, ultimo 1000 della stagione in diretta su Sky e in streaming su NOW. In campo il n°1 del mondo Novak Djokovic, che affronta sul Centrale Holger Rune, nella riedizione della finale 2022. Dopo il ritiro di Jannik Sinner, che gli ha lasciato strada libera, l'australiano De Minaur affronta il russo Rublev. Hurkacz cerca punti preziosi in vista della Finals contro Dimitrov, mai battuto nei precedenti. Tsitsipas, che ha appena staccato il pass per Torino, cerca di fermare la strada dell'ex campione a Bercy Khachanov.