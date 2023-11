Dal 1970 i più forti campioni si sono forgiati del prestigioso titolo di Maestro: McEnroe, Borg, Sampras, Agassi, Federer, Djokovic. Tra cambi di nome, sede e superficie, ecco la storia del torneo al via domenica a Torino, che vedrà tra i protagonisti anche Jannik Sinner. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre

Quindici città e quattro continenti: il viaggio delle Finals

Dal 2009 l'evento si è svolto a Londra nella futuristica O2 Arena, che sede fino al 2020. Nella sua storia, la manifestazione si è chiamata Masters Grand Prix (1970-89), ATP Tour World Championships (1990-99), Tennis Masters Cup (2000-08) e infine ATP Finals a partire dal 2009. La manifestazione è stata ospitata da ben 15 città in giro per il mondo, toccando quattro continenti. Dal 1970 al 1976 si sono alternate Tokyo, Parigi, Barcellona, Boston, Melbourne, Stoccolma e Houston, mentre dall'anno successivo fino al 1989 i migliori giocatori del mondo si sono ritrovati a New York. Da quel momento il torneo ha girato tra Francoforte (1990-95), Hannover (1996-99), Lisbona, Sydney, Shanghai, Houston e Londra. Fino al primo sbarco nella storia in Italia, al PalaAlpitour di Torino dove si giocherà dal 12 al 19 novembre (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).