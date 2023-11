Nessun problema al gomito per il greco dopo essersi fermato nel venerdì contro Zverev. Si è allenato contro Alcaraz, nelle immagini la loro sessione con due vincenti di fila di rovescio contro il campione in carica di Wimbledon. Tsitsipas sarà avversario di Sinner nel primo singolare in programma domenica non prima delle 14.30. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre

