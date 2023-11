A Torino per le ATP Finals, Lorenzo Sonego è concentrato sulle Finals di Coppa Davis, con l'Italia che scenderà in campo giovedì 23 novembre nei quarti contro l'Olanda (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW): "Partiamo con l'obiettivo di riportare la coppa a casa. Siamo un gruppo unito, penso che siamo tra le favorite. L'Olanda è una squadra completa. Noi siamo più forti in singolare, dovremmo puntare a vincere i primi due match. E con Sinner in squadra..."

