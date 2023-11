Sinner esalta Torino: "Vinto insieme al pubblico"

Jannik Sinner sorride al termine dell'epica vittoria contro Djokovic: "Non c'era posto migliore per battere il n°1 del mondo. Ho sfatato un tabù come contro Medvedev. Abbiamo fatto un percorso, è un privilegio essere qui. E' stata una partita tattica, ho reagito bene nel 3° set". Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamento

SINNER-DJOKOVIC, HIGHLIGHTS - SINNER IN SEMIFINALE SE: COMBINAZIONI