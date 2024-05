Debutto a Lione per due azzurri al 1° turno: Luciano Darderi affronta il qualificato giapponese Taro Daniel, per Lorenzo Sonego l'ostacolo è la wild-card francese Giovanni Mpetshi Perricard. A Ginevra, in attesa di Djokovic, c'è Cobolli contro lo statunitense Shelton. Tra le donne impegni a Rabat per Trevisan, Cocciaretto e Bronzetti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono i tornei ATP di Ginevra e Lione , ultimi appuntamenti in preparazione al Roland Garros , secondo Slam della stagione, al via domenica 26 a Parigi. E proprio sulla terra francese dell'Open Parc fanno il loro esordio Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Il primo affronta il giapponese Taro Daniel, proveniente dalle qualificazioni, con un 2° turno possibile contro Adrian Mannarino, terza testa di serie del seeding. Per il campione di Davis torinese al debutto c'è la wild-card francese Giovanni Mpetshi Perricard , n°117 del ranking. A Ginevra tocca invece a Flavio Cobolli, che non prima delle 18 sfida lo statunitense Ben Shelton , quarta testa di serie del seeding, in un match di 2° turno. In campo tra le donne anche Trevisan, Bronzetti e Cocciaretto a Rabat. Il meglio dei tornei è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

