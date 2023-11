Jannik Sinner può diventare questa sera il primo italiano a qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals. Al Pala Alpitour, sarà però necessario battere in due set un certo Novak Djokovic. Ecco le combinazioni e cosa dice il regolamento in caso di arrivo in parità. L'incontro è in programma alle 21, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

