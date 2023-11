Jannik Sinner è diventato il primo italiano a centrare la semifinale delle ATP Finals in 54 anni. Ma chi affronterà sabato l'azzurro? Qualificatosi come 1° del Girone Verde, se la vedrà con il 2° del Girone Rosso, ovvero uno tra Medvedev, Alcaraz e Zverev. Ecco la situazione dei gironi e le combinazioni per l'avversario. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

SINNER-RUNE, GLI HIGHLIGHTS