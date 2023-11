C'è sempre una prima volta, soprattutto se ti chiami Jannik Sinner. Al quarto confronto, il primo a livello indoor e in Italia, l'azzurro cercherà di sfatare il tabù del n°1 del mondo Novak Djokovic. Ecco le chiavi tattiche della sfida. L'incontro è in programma alle 21, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Variare sarà l'imperativo di Sinner

Contro Tsitsipas la chiave tattica era stata affidata all'aggressione sulla diagonale del rovescio del greco, più vulnerabile nella parte sinistra del corpo. Stavolta il miglior colpo di Sinner, il rovescio, impatta contro il miglior colpo del suo avversario: perchè il rovescio bimane di Djokovic è l'emblema della precisione chirurgica applicata al tennis. Così come è complicato tecnicamente penetrare nel braccio di ferro da fondo campo della miglior difesa al mondo che è in grado di organizzare Djokovic con i suoi muscoli di gomma. Variare sarà l'imperativo per Sinner. Alternare accelerazioni nei colpi d'inizio a long rallies. Non solo. Gestire un piano B più offensivo sul quale ha lavorato duro negli ultimi mesi. Un rischio calcolato per non dare ritmo alla straordinaria continuità di una leggenda arrivata per l'ottava volta a chiudere l'anno da n.1 al mondo. Posizione occupata in carriera per 400 settimana complessive.