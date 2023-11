Nel video il meglio dell'intervento di Flavia Pennetta e Francesca Schiavone a Sky Sport 24 per commentare la vittoria di Sinner su Djokovic alle ATP Finals: "Come in un videogioco, sembrava di essere tornati indietro di 10 anni, alle sfide Federer-Nadal. Il coraggio e la cura dei dettagli di Jannik hanno fatto la differenza"

