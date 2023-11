Si chiude oggi il Girone verde, che deve ancora assegnare entrambi i posti in semifinale. Djokovic è spalle al muro e costretto a vincere senza lasciare set al subentrato Hurkacz, in serata tocca a Sinner chiudere i conti con Rune. Tutti i match in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Quinta giornata alle ATP Finals di Torino. Si chiude oggi il Girone verde con il terzo turno di round robin. Ancora da assegnare i due posti in semifinale. Il campione in carica e sei volte vincitore alle Finals Novak Djokovic apre il programma alle 14.30 affrontando Hubert Hurkacz, già eliminato e subentrato al posto dell'infortunato Tsitsipas. Per non attendere il verdetto del match delle 21, Nole sarà costretto a vincere senza concedere set per essere sicuro di entrare in semifinale. In serata poi si assegna il secondo pass tra Sinner e Rune: l'azzurro, vincendo, si metterebbe al riparo da qualsiasi calcolo. Anche se scendere in campo sapendo il risultato di Djokovic, potrebbe essere un piccolo vantaggio.