"Lorenzo Musetti, sopra le righe" su Sky

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico, con quattro talenti nella top 50 del ranking mondiale. In attesa dell'impegno della prossima settimana alle Final Eight di Coppa Davis in programma a Malaga, Lorenzo Musetti racconta il suo tennis nello speciale Sky Sport

Nella splendida cornice del Montecarlo Country Club, Lorenzo Musetti si racconta a Sky senza filtri, proprio su quel campo dove qualche mese fa ha battuto il numero uno del mondo Novak Djokovic. I sogni di questo giovane talento del tennis italiano sono accompagnati da una grande consapevolezza: il percorso per diventare top ten è ancora lungo, ma la strada è già tracciata.

"Amo il bel colpo, la partita esteticamente perfetta" "Vorrei sempre giocare la partita perfetta da un punto di vista estetico. Non mi piace sentire che è una giornata no, percepirlo dalle sensazioni in campo". Lorenzo Musetti, numero 27 del ranking mondiale, analizza pregi e difetti del suo modo di giocare e affrontare le partite. "Da giocatore con una buona mano, con uno stile credo diverso dalla norma, il fatto di rientrare un po' nella normalità, di steccare qualche palla, mi svaluta molto come giocatore, come identità. Una cosa che faccio fatica ad accettare e un punto sul quale devo migliorare". Accettare a volte qualcosa meno della perfezione per arrivare a un obiettivo non è sempre facile per lui: "Vincere una partita anche giocando male è sempre un risultato acquisito, un qualcosa da mettere nel calderone degli inferi di questo sport. A volte accettare di giocare male, ma essere efficace rende di più che fare il bel colpo e poi perdere la partita."

La famiglia, la vittoria più bella Tennis, ma non solo. Musetti ha ben chiaro in testa quali siano i suoi obiettivi di vita, “Insieme a Veronica parlavamo spesso del nostro futuro. Ho sempre sognato di avere una famiglia da giovane. La notizia del bimbo è qualcosa che ci ha colpito, spaventato un po' all'inizio, visto che sono molto giovane e il tennis mi porta spesso ad essere lontano. Sicuramente ci ha riempito il cuore di gioia e ora non vediamo l'ora che nasca e che la famiglia diventi un trio.”

