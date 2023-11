Tutta Italia in attesa del verdetto: Jannik Sinner alle semifinali delle ATP Finals di Torino. A prescindere dal risultato di Djokovic (in campo alle 14.30 con Hurkacz), l'azzurro proverà a battere per la prima volta Holger Rune nel match che chiuderà il girone verde. La partita in diretta alle 21 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Manca ancora un piccolo passo per la storia. Jannik Sinner affronta Holger Rune nel terzo e ultimo match di round robin del Girone Verde delle ATP Finals. Il match è in programma alle 21 al Pala Alpitour di Torino, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW. L'azzurro sarà in campo conoscendo il risultato di Djokovic-Hurkacz e quindi, potenzialmente, già qualificato. In caso di successo in due set di Nole, servirà il miglior Sinner per diventare il primo italiano nella storia a centrare la semifinale alle Finals.