Rune trionfa a Barcellona: Alcaraz ko in finale

Rune conquista il Godò battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 37 minuti. Una partita combattuta nel primo set, poi diventata in discesa nel secondo parziale anche per via di un problema fisico accusato dall'iberico. Per il danese è il quinto titolo Atp in carriera

