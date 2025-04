Zverev trionfa a Monaco: è il 1° titolo del 2025

Primo trionfo stagionale per Sascha Zverev che nel giorno del suo 28esimo compleanno batte Ben Shelton in due set. Per il tedesco è il 24esimo titolo Atp in carriera, il terzo a Monaco di Baviera RISULTATI LIVE - PAOLINI-SABALENKA LIVE

Compleanno e terzo titolo a Monaco di Baviera. Non poteva esserci una Pasqua migliore per Sascha Zverev, che sulla terra di casa - nel giorno del suo 28esimo compleanno - conquista il primo titolo del 2025 grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton, n. 2 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-4. La rinascita di Zverev, ripartito da Monaco dopo mesi di buio e incertezze. In casa ha ritrovato le certezze e la qualità del suo tennis, come dimostrato in una finale a senso unico, durata poco più di un'ora.

Il racconto del match Zverev è in controllo della partita sin dalle prime battute. Già al primo game si spezza l'equilibrio, con Shelton che perde il servizio commettendo un doppio fallo sulla palla break. Un turno di battuta che indirizza il parziale, con Zverev che gioca sulle ali dell'entusiasmo, in spinta e solido al servizio (nel set 83% di prime in campo con una resa dell'84%). Shelton non trova soluzioni e subisce un altro break nel sesto game, ancora commettendo un doppio fallo sulla palla break. Nel secondo set il copione non cambia e ancora un early break indirizza il parziale in favore di Zverev. Una gestione in scioltezza per il tedesco che rischia soltanto nell'ottavo game, ma da 30-30 tiene il servizio con una prima vincente e un ottimo scambio chiuso con l'errore di Shelton.