Alcaraz e Zverev in campo: le finali LIVE su Sky

Da Monaco a Barcellona passando per Stoccarda. Sarà una super domenica di tennis da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due le finali in programma: si parte in Germania, dove il n. 1 del seeding Sascha Zverev sfiderà Ben Shelton. In Spagna, invece, non prima delle ore 16 spazio a Carlos Alcaraz. Il padrone di casa e n. 2 del ranking Atp affronterà il danese Rune. Nel Wta 500 di Stoccarda, invece, si va in campo per le semifinali, con la nostra Jasmine Paolini protagonista contro la n. 1 del ranking Aryna Sabalenka.