Daniil Medvedev non parte battuto. Il prossimo avversario di Sinner alle ATP Finals di Torino è consapevole dell'ottimo periodo di forma vissuto dall'azzurro, ma sa anche come metterlo in difficoltà: "Sta giocando in maniera incredibile ma ha anche perso due set, bisogna giocare come i ragazzi che sono riusciti a vincere quei set contro di lui. Devo fare il meglio possibile e sicuramente di meglio rispetto a quanto fatto oggi", ha detto dopo la sconfitta con Alcaraz nell'ultimo turno del Round Robin.