Bertolucci: "Alcaraz o Djokovic? Problema loro"

Djokovic o Alcaraz in finale? Non è un problema di Sinner secondo Paolo Bertolucci: "Chiunque arriverà in finale dovrà preoccuparsi di questo Jannik che entrerà alla pari - ha spiegato il talent Sky - Preferirei Djokovic per battere il n. 1 al mondo, ma sarebbe anche bello vincere contro il nuovo che avanza". La sfida tra Djokovic e Alcaraz è in programma alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER IN FINALE ALLE ATP FINALS: BATTUTO MEDVEDEV