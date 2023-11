Sinner-Djokovic, la finale LIVE dalle 18 su Sky

L'ultimo tassello per completare il capolavoro. Primo azzurro in finale alle ATP Finals in 54 anni di storia, Jannik Sinner ritrova sul suo cammino Novak Djokovic, battuto 5 giorni fa. Stavolta, però, c'è in palio il titolo. L'azzurro per l'impresa, il serbo per la storia. L'incontro è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti