Con l'inviato Angelo Mangiante, le notizie e le possibili chiavi tattiche dall'ultimo allenamento prima della semifinale con Medvedev. Jannik è sceso sul campo centrale intorno alle 10.45, allenamento da 30 minuti: schiena ok e buone sensazioni sul piano fisico. In questi video Sinner, con Vagnozzi, Cahill e il resto del suo team, prova gli schemi tattici per la sfida contro il russo. Il match in diretta alle ore 14.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-MEDVEDEV, I PRECEDENTI