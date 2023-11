Sinner: "Nole di ispirazione. E ora la Davis"

Le parole di Jannik che omaggia Djokovic dopo il ko in finale a Torino: "Sei di ispirazione per tutti, ma soprattutto per noi giocatori. Adesso sono un altro giocatore rispetto a inizio stagione". E subito testa alla prossima sfida: "Adesso proveremo a fare bene in Coppa Davis". Diretta da giovedì su Sky Sport e in streaming su NOW .

Cogliere gli aspetti positivi e continuare a crescere. È la ricetta di Jannik Sinner dopo il ko in finale alle ATP Finals contro Novak Djokovic . Una partita che ha concluso senza lieto fine la straordinaria settimana dell'azzurro, opposto quest'oggi alla migliore versione di Nole: "Sei una ispirazione per tutti , ma soprattutto per noi giocatori - ha esordito Sinner - Fai vedere la professionalità che hai tu e tutto il tuo team. Congratulazioni per questa settimana e non solo : hai iniziato la stagione vincendo e la chiudi vincendo". Per Sinner restano gli insegnamenti di una stagione che ha segnato la sua consacrazione: "Guardo le cose positive di questa stagione, anche oggi ho capito che posso migliorare tanto. Adesso sono un altro giocatore rispetto a inizio stagione ".

"Proveremo a far bene in Coppa Davis"

La stagione di Sinner, però, non finisce qui. L'altoatesino, che ha ringraziato il pubblico di Torino per il sostegno, volerà adesso a Malaga per disputare le Finals di Coppa Davis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. "Proveremo a fare bene anche lì" ha detto Jannik in vista del quarto di finale contro l'Olanda, in programma giovedì alle 10.