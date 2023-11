Ora la Davis: Sinner atteso in serata a Malaga

Sinner è atteso oggi a Malaga per iniziare la missione Coppa Davis in vista del quarto di finale contro l'Olanda, in diretta giovedì dalle 10 su Sky Sport e in streaming su NOW . Volandri, in Spagna da sabato insieme al resto della squadra, deve sciogliere le riserve sul secondo singolarista (Sonego o Musetti) e la coppia di doppio

In una stagione straordinaria, c'è ancora un pensiero nella testa di Jannik Sinner: la Coppa Davis. "Proveremo a fare bene anche lì" ha detto l'altoatesino subito dopo la storica finale alle ATP Finals, persa contro Novak Djokovic. Voglia d'azzurro per Jannik che oggi raggiungerà la squadra di Filippo Volandri a Malaga in vista del quarto di finale contro l'Olanda, in programma giovedì alle 10, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per Sinner sarà un ritorno in Coppa Davis 14 mesi dopo l'ultima volta. L'ultimo match disputato da Sinner in azzurro, infatti, risale al 18 settembre 2022, contro lo svedese Mikael Ymer a Bologna. Successivamente Jannik non giocò le Finals per l'infortunio alla mano destra accusato a Bercy e lo scorso settembre diede forfait per la fase a gironi di Bologna. Una scelta conservativa che si è rivelata saggia visto il finale di stagione straordinario.