Musetti: "Sinner è uno stimolo, meritava vittoria"

Da Malaga, dove l’Italia prepara la sfida con l’Olanda, parla Musetti. “Sinner meritava la vittoria, tutti ce lo invidiano, siamo felici d'averlo in squadra. Non pensiamo alla Serbia, prima battiamo l'Olanda: se poi arriverà Djokovic speriamo nella rivincita di Jannik. Sinner in doppio? È la punta di diamante, il gruppo gira intorno a lui. Raggiungerlo per me è uno stimolo: spero di ripartire alla grande e avvicinarmi il più possibile a lui per contendergli il ruolo di n.1 in Italia”

MALAGA, L'ALLENAMENTO DI SONEGO