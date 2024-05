Nadal, Medvedev e 3 azzurri: il programma di oggi

Tre italiani e diversi big oggi in campo al Foro Italico. Arnaldi apre il programma sulla Grand Stand Arena, poi Napolitano, Nardi in serata. Nadal sfida Hurkacz, debutto per Medvedev, Tsitsipas e Rublev. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Quarta giornata agli Internazionali d'Italia, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio. Un sabato dedicato al secondo turno nella parte bassa del tabellone con tre italiani in campo. Aprirà il programma Matteo Arnaldi , impegnato alle 11 sulla Grand Stand Arena contro il n. 21 del seeding Nicolas Jarry . Il ligure andrà a caccia della rivincita dopo i due incontri persi contro il cileno, entrambi con match point a favore. Poi toccherà a Stefano Napolitano contro il lucky loser cinese Shang, mentre in serata Luca Nardi giocherà sul Centrale contro Holger Rune . Il danese è uno tra i tanti big che debuteranno oggi al Foro Italico: attesi anche Daniil Medvedev , Stefanos Tsitsipas e Andrey Rubev . Tornerà in campo, infine, Rafael Nadal . Dopo la sofferta vittoria con il belga Bergs, l'ex n. 1 al mondo affronterà Hubert Hurkacz .

