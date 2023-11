Sinner-Djokovic da record: che ascolti su Sky

Grandi ascolti sui canali Sky Sport per la finale delle Atp Finals di Torino tra Sinner e Djokovic. La sfida è stata vista da 1 milione e 193 mila spettatori medi (6,4% di share) con 2 milioni e 278 mila contatti unici. Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per il tennis, dopo la finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic nel 2021

Ancora una volta ascolti di altissimo livello per il tennis su Sky. La finale stellare delle Nitto ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, iniziata alle 18 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, è stata vista da 1 milione e 193 mila spettatori medi con il 6,4% di share e 2 milioni e 278 mila contatti unici, con un picco di 1 milione e 406 mila spettatori a fine match. L’incontro che ha visto trionfare per la settima volta il serbo, numero uno al mondo, scala ancora una volta le classifiche degli ascolti del tennis su Sky Sport, piazzandosi al secondo posto come miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e Djokovic. Grandissima partecipazione anche per gli studi pre e post match, che hanno ottenuto rispettivamente 204 mila e 224 mila spettatori medi.