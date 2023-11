Dopo lo straordinario cammino alle ATP Finals, Jannik Sinner ha ringraziato il pubblico italiano con un post su Instagram: "Giocare in casa è un'emozione incredibile che non si riesce a descrivere con le parole. Non mi sarei mai potuto immaginare un'atmosfera tale, da far venire la pelle d‘oca. Grazie Torino, grazie italiani" L'azzurro ora sarà impegnato in Coppa Davis: diretta su Sky Sport dal 21 al 26 novembre

Una settimana fantastica, che ha certificato ancora una volta tutto il talento di Jannik Sinner . Dopo il cammino straordinario che lo ha portato a giocarsi l'ultimo atto delle ATP Finals di Torino contro Novak Djokovic, il tennista ha ripercorso le sue emozioni e ha ringraziato il pubblico italiano attraverso un post sui social : "Da dove cominciare… - ha scritto Sinner su Instagram - Che settimana speciale! Giocare in casa davanti al pubblico italiano è un'emozione incredibile che non si riesce a descrivere con le parole . Non mi sarei mai potuto immaginare un'atmosfera tale, da far venire la pelle d‘oca". Dunque il pensiero rivolto ai prossimi obiettivi: " Grazie mille Torino, grazie ai tifosi italiani. Adesso si parte per la Coppa Davis ".

Il percorso di Sinner alle Finals

Non ha vinto le Finals, ma la settimana di Sinner a Torino rimane nella storia. Ci era arrivato come quarto della Race, dietro solo a Nole, Alcaraz e Medvedev, dopo un 2023 che lo aveva visto trionfare in quattro occasioni: Montpellier, Toronto (primo Masters 1000 in carriera), Pechino e Vienna. Alla sua seconda partecipazione alle Finals dopo quella del 2021 (quando da riserva sostituì l'infortunato Berrettini), il numero 4 del mondo ha battuto nel Round Robin prima Tsitsipas (6-4, 6-4), poi Djokovic in un incontro epico (7-5, 6-7, 7-6). Nel terzo match del Round Robin, con la qualificazione già in tasca, Sinner ha superato anche Rune (6-2, 5-7, 6-4), permettendo così a Djokovic di andare avanti. In semifinale Jannik ha avuto la meglio di Medvedev (6-3, 6-7, 6-1), prima di cedere in due set (3-6, 3-6) in finale a Djokovic.