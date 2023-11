Coppa Davis, si parte: la guida delle Finals

Inizia oggi la Final 8 di Coppa Davis a Malaga, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. L'Italia di Volandri scenderà in campo giovedì contro l'Olanda: ecco tutto quello che c'è da sapere sul torneo

La 111^ edizione della Coppa Davis entra nel vivo. A Malaga iniziano oggi le Finals della massima competizione per nazioni del tennis maschile, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 novembre. L'attesa è per l'Italia di Filippo Volandri che insegue quella vittoria che manca dal 1976, con il dream team composto da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. A guidare la squadra azzurra adesso c'è Jannik Sinner, reduce dalla finale alle ATP Finals contro Novak Djokovic che potrebbe ritrovare da avversario in semifinale. Prima, però, l'Italia dovrà battere l'Olanda di Griekspoor e Van De Zandschulp, nel quarto di finale in programma giovedì alle 10. Oltre gli azzurri e gli olandesi, in gara per l'ambita "insalatiera" ci saranno Canada (campione in carica), Finlandia, Serbia, Repubblica Ceca, Australia e Gran Bretagna.