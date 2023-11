L'Australia vince 2-1 contro la nazionale ceca e si regala la Finlandia in semifinale. Repubblica Ceca avanti con il successo nel singolo di Machac su Thompson, ma De Minaur pareggia i conti per i suoi battendo in tre set Lehecka. Decisivo il doppio, dove la coppia Ebden/Purcell ha la meglio su Lehecka/Pavlasek 6-4, 7-5. Giovedì gli ultimi due quarti: Italia-Olanda e Serbia-Gran Bretagna, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà l'Australia a sfidare la Finlandia nella prima semifinale della Coppa Davis 2023 (in programma venerdì). Come nel caso della squadra nordeuropea nel primo quarto di finale, è servito il doppio agli australiani per avere la meglio della Repubblica Ceca. Un successo in rimonta nel complesso, considerato il pessimo inizio di Thompson che aveva concesso subito il break e poi la vittoria a Machak (4-6, 5-7). De Minaur ha rimesso le cose a posto per i suoi, ribaltando a suo favore il match singolo contro Lehecka: il n. 12 del ranking Atp ha pareggiato il conto dei set grazie al tie break e portato a casa la vittoria (4-6, 7-6, 7-5) che ha garantito lo 'spareggio' al doppio. Lì la coppia Ebden-Purcell ha battuto i cechi Lehecka e Pavlasek per due set a zero (6-4, 5-7) e conquistato il passaggio del turno.