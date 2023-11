L'Italia sfida l'Olanda per un posto in semifinale di Coppa Davis. Si gioca al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Ora in campo i numeri 2 delle squadre, con Arnaldi ad affrontare Van de Zandschulp, poi Sinner-Griekspoor e il doppio con Bolelli/Sonego. Chi vince attende in semifinale una tra Serbia e Gran Bretagna. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW