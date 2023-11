Djokovic e non solo: alla scoperta della Serbia che sabato affronterà l'Italia nella semifinale di Coppa Davis, in diretta dalle 12 su Sky Sport e in streaming su NOW. Ampia scelta per il capitano Troicki, tra gli eroi dell'insalatiera vinta nel 2010, che può contare su altri tre singolaristi in top 60

