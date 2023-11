Sinner: "Giornata intensa, ci ho sempre creduto"

Tennis

Dopo 25 anni l'Italia ritrova la finale di Coppa Davis nella quale sfiderà l'Australia (domani dalle 16 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW): sarà la settima nella storia per gli azzurri che andranno a caccia di quel titolo conquistato una sola volta, nel 1976, con il dream team Barazzutti, Bertolucci, Panatta, Zugarelli. Ecco alcuni dei momenti storici dell'Italia nella competizione ITALIA IN FINALE: BATTUTA LA SERBIA