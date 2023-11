De Minaur e un doppio solido: tutto sull'Australia

L'Italia ritrova l'Australia in Coppa Davis 30 anni dopo l'ultima volta. La formazione capitanata da Lleyton Hewitt fa affidamento su Alex De Minaur, reduce da un'ottima stagione, ma battuto 5 volte su 5 da Sinner. Riflettori puntati anche sul solido doppio Ebden-Purcell. La finale dalle 15.30 in diretta su Sky Sport Tennis e NOW

LA STORIA DELL'ITALIA IN COPPA DAVIS