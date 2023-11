Next Gen Finals, domani il via con Nardi e Cobolli

Jeddah ospita l'ultimo evento della stagione tennistica 2023 dedicato ai migliori otto Under 21 dell'anno. Nardi e Cobolli affronteranno Fils e Stricker nel gruppo verde. Le Next Gen ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 28 novembre al 2 dicembre

Si chiude in Arabia Saudita la stagione tennistica 2023 con le Next Gen ATP Finals, torneo riservato agli otto migliori giocatori Under 21 dell'anno, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW da martedì 28 novembre a sabato 2 dicembre. Un appuntamento ancora a tinte azzurre visto che ci sono due italiani al via: sono Flavio Cobolli, 21enne romano da poco entrato in top 100, e Luca Nardi, 20enne pesarese che quest'anno ha vinto due Challenger su tre finali disputate. I due azzurri sono stati inseriti nello stesso girone e affronteranno il francese Arthur Fils e lo svizzero Dominic Stricker, quest'ultimo semifinalista lo scorso anno a Milano.