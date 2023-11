Luca Nardi gioca alla pari con la prima testa di serie del torneo, il francese Arthur Fils (36 del ranking), ma cede al 5° set e dopo due ore di lotta nel match di apertura delle Next Gen Finals. Ora Cobolli sfida lo svizzero Stricker. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW NEXT GEN FINALS: LE NOVITA' DEL REGOLAMENTO

Prima giornata delle Next Gen ATP Finals a Jeddah. Nardi cede al 5° set contro Fils, ora in campo Cobolli-Stricker per il Gruppo Verde. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Nardi cede in 5 set a Fils: la cronaca del match Sfiora l'impresa Luca Nardi, che cede ad Arthur Fils dopo cinque set e una lotta di oltre due ore. La spunta il francese n.36 del mondo, ma l'azzurro (n.115) ha rischiato il colpaccio. Primo set in cui Nardi gioca un tennis sontuoso: basta il break nel quinto gioco per chiudere 4-2. L'azzurro gioca alla pari anche nel secondo parziale: non sfrutta un set point nel tie-break e viene beffato da Fils, che si carica e passa al comando dopo il 4-2 nel terzo. Il francese ha un clamoroso passaggio a vuoto, Nardi ne approfitta per trascinarlo al quinto dove però imporsi è Fils, che fa valere la maggiore esperienza (un titolo ATP a Lione in questa stagione) e porta a casa il match d'apertura di queste Finals.

Ora Cobolli-Stricker su Sky Sport Tennis Flavio Cobolli scende in campo contro lo svizzero Dominic Stricker: nessun precedente tra i due. Stricker, oltre ai due titoli Challenger, in questa stagione è riuscito in questa stagione a battere due top10 del calibro di Tsitsipas e Ruud. Cobolli ha vinto due titoli Challenger è ha conquistato il suo primo quarto di finale sul circuito maggiore a Monaco. L'azzurro è al suo debutto nelle NextGen Atp Finals, mentre per Stricker quella di Jeddah sarà la sua seconda partecipazione.

Risultati e classifiche del Gruppo Verde Fils (Fra) - Nardi (Ita) 2-4, 4-3, 4-2, 1-4, 4-2

- Nardi (Ita) 2-4, 4-3, 4-2, 1-4, 4-2 Stricker (Svi) - Cobolli (Ita) diretta Sky Sport Tennis Classifica Fils 1-0 (3-2)

Nardi 0-1 (2-3)

Cobolli 0-0

Stricker 0-0

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis Next Gen Finals, le schede degli 8 partecipanti Nuovi Sinner crescono. Anche quest'anno due italiani parteciperanno alle Next Gen ATP Finals, torneo vinto nel 2019 da Jannik grazie a una wild card. Sono Luca Nardi e Flavio Cobolli che parteciperanno al 'Masters' Under 21 in programma dal 28 novembre al 2 dicembre a Jeddah (Arabia Saudita), da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’ NEXT GEN, DA MILANO ALL'ARABIA Le Next Gen ATP Finals sono il torneo dedicato ai migliori 8 giocatori Under 21 della stagione. Come per il Masters dei "grandi", anche in questo caso i tennisti si qualificano attraverso una Race.

Come per il Masters dei "grandi", anche in questo caso i tennisti si qualificano Sette raggiungono la qualificazione per classifica , mentre l'ottavo partecipante ottiene una wild card dagli organizzatori

, mentre l'ottavo partecipante ottiene una wild card dagli organizzatori Dopo cinque edizioni a Milano, le Next Gen ATP Finals 2023 si sposteranno a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 28 novembre al 2 dicembre. Ecco i partecipanti Arthur FILS Nazione: Francia

Età: 19 anni

Ranking ATP: n. 36 Luca VAN ASSCHE Nazione: Francia

Età: 19 anni

Ranking ATP: n. 70

Come seguire le Next Gen Finals su Sky Le Next Gen ATP Finals presented by Neom saranno trasmesse interamente live su Sky Sport, sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW da martedì 28 novembre, alla finale di sabato 2 dicembre. La squadra di Sky Sport che racconterà il torneo sarà composta da Elena Pero, Pietro Nicolodi, Fabio Tavelli, Alessandro Lupi e Andrea Voria. I commentatori tecnici saranno Fabio Colangelo e Marco Crugnola. Aggiornamenti in tempo reale sul canale all news Sky Sport 24, con studi di approfondimento e analisi prima e dopo gli incontri, sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.