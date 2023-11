Terza giornata decisiva per l'accesso alle semifinali alle Next Gen ATP Finals, in cui si chiude il round robin: attesa per il derby azzurro delle 13 fra Luca Nardi e Flavio Cobolli. Nell'altro match Fils sfida Stricker. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Terza giornata delle Next Gen ATP Finals, che vede protagonisti alcuni dei migliori giocatori Under 21 del circus. Tutto ancora da decidere, con entrambi i pass per le semifinali a disposizione. In campo oggi e ancora in corsa per un posto tra i migliori 4, il derby azzurro tra Luca Nardi e Flavio Cobolli per l'ultimo turno di round robin del Gruppo Verde. Si gioca a Jeddah, in Arabia Saudita: tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.