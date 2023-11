Luca Nardi si prende il derby con Flavio Cobolli nell'ultimo turno delle Next Gen Finals di Jeddah. Il primo è già eliminato, il secondo ora deve sperare in un successo in tre set di Fils contro Stricker contro per volare in semifinale. Il match ora in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

NEXT GEN FINALS: LE NOVITA' DEL REGOLAMENTO