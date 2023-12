Il presidente della Federtennis annuncia la possibilità di ospitare le Finals della Davis del 2025 a Milano: "Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva" ha detto dopo l'incontro con Sala che ha affermato: "Il nostro interesse è enorme, sarebbe un evento prestigioso"

"Siamo pronti a competere per portare le Finals di Coppa Davis a Milano dal 2025, non appena l'Itf aprirà una gara". Ad annunciarlo ai microfoni dell'Ansa è il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, dopo aver incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell'apertura dell'esposizione del trofeo della Davis nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino. "Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l'impegno di tutti, soggetti pubblici e privati - ha spiegato -. Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno".