Nadal: "È stato un lungo anno, ma ora sono pronto"

Nuovo video dello spagnolo che parla del suo stato di forma verso il rientro all'ATP 250 di Brisbane, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 31 dicembre: "Sono riuscito a svolgere buone settimane di allenamento. So che sarà un torneo difficile, ma spero di essere competitivo"

Voltare pagina e ripartire. È il copione dell'ultima parte della carriera di Rafael Nadal. Dimenticare un 2023 da incubo, di totale inattività per via dei problemi fisici, e affrontare con fiducia il 2024 a partire dall'ATP 250 di Brisbane, in programma dal 31 dicembre e in diretta su Sky Sport. "È stato un anno lungo in cui ho attraversato molte fasi delicate" ha ricordato Nadal in un nuovo video pubblicato sui social, ripercorrendo le tappe della stagione. "Ho tentato di rientrare per la stagione sulla terra rossa settimana dopo settimana - ha spiegato - poi ho deciso di fermarmi e dire che era abbastanza e che era il momento di trovare una soluzione definitiva. Da allora è stato tutto un nuovo orizzonte, un percorso difficile, ma sempre con la speranza di poter tornare. Ho avuto molti dubbi, è chiaro che ci sono stati momenti in cui sembrava impossibile che potesse arrivare questo momento. Ma spirito di sacrificio e speranza non sono mai venuti meno e ora penso di essere pronto".