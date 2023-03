L'ATP ha diramato il calendario del 2024, anno particolare in cui si giocherà il torneo olimpico al Roland Garros di Parigi. Appuntamento a cinque cerchi per il 27 luglio, poco dopo la fine di Wimbledon. Indian Wells, Miami, Madrid, Rome e Shanghai confermati come Masters 1000 che dureranno dodici giorni. Si chiude a novembre con la quarta edizione delle ATP Finals a Torino