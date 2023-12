La Formula 1 ha un tifoso "ufficiale" in più. È Jannik Sinner che prima dell'inizio della stagione 2024 diventerà "Friend of F1". L'altoatesino aiuterà la Formula 1 a raggiungere nuovi tifosi nel mondo del tennis e interagirà con i supporters di Formula 1 durante alcuni gran premi. Come "Friend of F1", Sinner sarà presente ad alcuni GP dove supporterà la promozione della F1. "Essendo italiano ho la F1 nel sangue e sono molto felice di lavorare con il miglior brande nel mondo dello sport motoristico e la loro piattaforma straordinaria - ha spiegato Sinner - Diventare "Friend of F1" è un onore e sono molto grato di essere stato scelto".