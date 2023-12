A Ryad, dove domani sfiderà Carlos Alcaraz in un match d'esibizione, Novak Djokovic non nasconde le proprie ambizioni in vista della prossima stagione: "Voglio lottare per essere ancora il numero 1 del mondo e vincere ancora tanti tornei dello Slam. E' questa la motivazione alla mia età. Amo gli Australian Open, vorrei replicare il risultato dello scorso anno". Guarda il video con l'intervista

