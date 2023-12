Il serbo e lo spagnolo si sono sfidati per l'ultima volta in questo 2023, in una sorta di antipasto di quello che sarà uno dei duelli del 2024. Nel torneo di esibizione a Riad ha avuto la meglio lo spagnolo, vincendo in rimonta sul serbo. Novak partirà ora per l'Australia, dove giocherà la United Cup, mentre Carlos sfiderà Roberto Bautista Agut domani

Il 2023 non è ancora finito, ma la nuova stagione di tennis è già iniziata con una delle sfide più sentite della stagione passata: Djokovic e Alcaraz si sono sfidati a Riad in un torneo di esibizione, vinto in rimonta dallo spagnolo. Nonostante non ci fosse la tensione delle grandi partite, l'incontro ha regalato spettacolo: il serbo ha vinto il primo set, mentre il murciano gli ultimi due, approfittando degli errori dell'avversario, che aveva recuperato due break. Per Djokovic questa è stata l'ultima partita prestagionale: partirà infatti per l'Australia, dove giocherà la United Cup. Alcaraz, invece, sfiderà Roberto Bautista Agut nella prima edizione della Coppa Alcaraz giovedì 28 a Murcia, per poi partire per l'Australia.