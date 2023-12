Le parole dello spagnolo alla vigilia dell'ATP 250 di Brisbane (diretta Sky e in streaming su NOW dal 31 dicembre al 7 gennaio), torneo che segna il suo ritorno in campo dopo quasi un anno di stop. Il maiorchino, oltre al singolare, dovrebbe giocare anche il doppio insieme con il suo collaboratore Marc Lopez IL RANKING ATP CON VISTA 2024

Brisbane è un ATP 250 ma per Rafa Nadal è come se fosse uno Slam. La capitale del Queensland, città di oltre 2 milioni di abitanti a 1700 chilometri a Nord-est di Melbourne, segnerà il ritorno sul circuito del fuoriclasse spagnolo, fermo da quasi un anno (Australian Open 2023) dopo la doppia operazione all'anca. Alla vigilia del torneo, che inizierà sui canali Sky Sport il prossimo 31 dicembre, il campione di 22 titoli Major ha fatto il punto sulle sue condizioni e sulle aspettative per questo rientro. "Mi sono allenato con intensità solo negli ultimi due mesi ma mi sento bene, molto meglio di quanto pensassi un mese fa - le sue parole a un evento promozionale -. Se punto a vincere il titolo? Oggi non ci penso anche se nulla è impossibile, però essere qui è già una vittoria per me. Spero di divertirmi e di far divertire il pubblico".

"Non mi pongo obiettivi" Nadal ha elencato anche le cose che gli sono mancate di più durante la sua lunga assenza: "In primis la sensazione di essere competitivo e poi il divertirmi sul campo - ha aggiunto -. Spero di fare del mio meglio, a prescindere dal risultato. Non mi pongo obiettivi a lungo termine, anche perché non mi vedo a giocare ancora per molto tempo".

Il sorriso di Nadal alla vigilia del torneo di Brisbane - ©Ansa

Non solo singolare, Rafa in campo anche in doppio Secondo quanto riporta AS, a Brisbane Nadal non sarà in campo solo nel singolare. Lo spagnolo dovrebbe essere infatti iscritto anche al doppio, dove dovrebbe fare coppia col connazionale Marc Lopez, ex numero 3 della specialità e membro del suo team ormai dal 2021. I due hanno vinto insieme 5 titoli in doppio, tra cui la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio 2016.

L'ATP di Brisbane (e non solo) su Sky Sport Nella notte fra il 30 e il 31 dicembre al via su Sky e in streaming su NOW i primi tornei del circuito maschile ATP e di quello femminile WTA. Ad aprire la stagione saranno i tornei maschile e femminile di Brisbane, in Australia, quello maschile di Hong Kong, in Cina, e quello femminile di Auckland, in Nuova Zelanda. A Brisbane, oltre all'atteso ritorno di Nadal, ci saranno tra gli altri anche Matteo Arnaldi, il danese Holger Rune, il bulgaro Grigor Dimitrov, gli americani Ben Shelton e Sebastian Korda e il britannico Andy Murray. Tre azzurre, invece, fra le donne: Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, in un tabellone che vede la bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina prime due teste di serie.